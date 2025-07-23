مفاجأة.. أحمد موسى: البرادعي أراد أزمة كبرى لمصر بإيقاف المشروع النووي

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل مثيرة بشأن تعطل البرنامج النووي المصري خلال فترة ما بعد 2011، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية آنذاك، كان يسعى لإدخال مصر في أزمة ضخمة عبر تعطيل مشروع محطة الضبعة النووية.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن البرنامج النووي المصري تعطل بالفعل عام 2011، إلى أن أعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحياة من جديد، بإعادة إحياء مشروع محطة الضبعة.

تنفيذ مشروع المحطة النووية

وأوضح أن الرئيس السيسي وقّع اتفاقًا مع الرئيس الروسي لتنفيذ مشروع المحطة النووية، الذي يتضمن إنشاء 4 مفاعلات نووية لتوليد الطاقة، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لتأمين احتياجات مصر من الطاقة النظيفة.

وأضاف موسى أن روسيا ستزود مصر بالوقود النووي لمدة 60 عامًا بموجب الاتفاق، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تكن عداءً لأحد، وإنما تسعى للبناء والتطوير والتقدم في كافة المجالات.

وأشار إلى أن تشغيل المفاعل الأول بمحطة الضبعة سيتم بشكل مبدئي في عام 2028، على أن يكتمل تشغيل باقي المفاعلات بحلول عام 2029، بالتوازي مع تدريب الكفاءات البشرية المصرية للعمل على إدارة وتشغيل المشروع بالكامل.