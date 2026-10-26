موعد بدء حفل الكرة الذهبية 2026 والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم ليلة استثنائية، مع إقامة النسخة السبعين من حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 في العاصمة البريطانية لندن، حيث يتنافس أبرز نجوم اللعبة على الجوائز الفردية التي تحتفي بأفضل المستويات والإنجازات خلال الموسم.

وتحمل نسخة هذا العام طابعا تاريخيا، إذ تنتقل مراسم الحفل إلى خارج باريس للمرة الأولى منذ انطلاق الجائزة، احتفاء بمرور 70 عاما على تأسيسها.

موعد حفل الكرة الذهبية 2026 والقنوات الناقلة

موعد حفل الكرة الذهبية 2026

تقام مراسم حفل الكرة الذهبية 2026 اليوم الاثنين 26 أكتوبر، على مسرح لندن بالاديوم في إنجلترا، وسط اهتمام واسع بمعرفة هوية الفائزين بجائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعبة، إلى جانب بقية الجوائز الفردية والجماعية.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم الحفل الرسمية في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، الموافق الساعة 8 مساء بتوقيت لندن، وفقا للجدول المعلن للحدث.

وتكتسب النسخة الحالية أهمية خاصة بسبب الاحتفال بمرور 70 عاما على انطلاق الجائزة التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ عام 2024.

وجاء اختيار لندن لاستضافة الحفل تكريما للنجم الإنجليزي الراحل السير ستانلي ماثيوز، الذي أصبح أول لاعب يتوج بالكرة الذهبية عام 1956.

موعد حفل الكرة الذهبية 2026 والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2026

يمكن للجماهير متابعة حفل الكرة الذهبية 2026 عبر منصة DAZN، التي أعلنت نقل الحدث مباشرة وبالمجان في عدد كبير من الأسواق حول العالم، مع اختلاف حقوق البث والشركاء المعتمدين بحسب الدولة والمنطقة.

كما تتيح المنصات الرسمية للجائزة متابعة التغطية المباشرة والتحديثات المتعلقة بترتيب المرشحين والإعلان عن الفائزين، ويمكن للجماهير التعرف على جهة البث المتاحة في كل دولة من خلال قائمة شركاء النقل المعتمدة.

ويقدم الحفل النجم الفرنسي السابق تييري هنري، بمشاركة الإعلامية البريطانية كيت سكوت، في أمسية ينتظر خلالها عشاق كرة القدم الكشف عن أسماء المتوجين بمختلف الجوائز.

موعد حفل الكرة الذهبية 2026 والقنوات الناقلة

كيف يتم اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية؟

تعتمد آلية اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية على تصويت لجنة من الصحفيين المتخصصين، وفقا للقواعد المنظمة للجائزة، ولا يجري تحديد الفائز من خلال تصويت جماهيري مباشر.

وتستند عملية التقييم إلى 3 معايير رئيسية، هي الأداء الفردي للاعب، والإنجازات التي حققها مع فريقه، ومدى التزامه باللعب النظيف والسلوك الرياضي.

وتشمل عملية التقييم ما يقدمه اللاعب خلال الفترة المعتمدة للجائزة من مستويات فنية وأرقام وإنجازات فردية وجماعية، قبل إعلان النتائج النهائية خلال الحفل السنوي.

ومع اقتراب لحظة الكشف عن الفائزين، تتجه الأنظار إلى مسرح لندن بالاديوم لمعرفة الأسماء التي ستتصدر المشهد الكروي وتحصد جوائز النسخة السبعين من الكرة الذهبية.