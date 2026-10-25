إصابة 12 شخصًا بينهم 6 أطفال في إطلاق نار قرب ملعب كرة قدم بولاية فلوريدا الأمريكية

أُصيب ما لا يقل عن 12 شخصًا، بينهم ستة أطفال، في حادث إطلاق نار وقع الليلة الماضية بالقرب من ملعب لكرة القدم في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا الأمريكية، بالتزامن مع عطلة العودة إلى الجامعة بجامعة فلوريدا إيه آند إم.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" عن رئيس شرطة تالاهاسي لورانس ريفيل قوله إن السلطات لم تُلقِ القبض على أي مشتبه بهم حتى الآن.

وأوضحت الشرطة- في بيان- أن التحقيقات الأولية تشير إلى اندلاع مشاجرة قبل وقوع إطلاق النار، وذلك في منطقة مكتظة عقب مباراة لكرة القدم.. وأضافت أن 11 من المصابين تعرضوا لأعيرة نارية، فيما أُصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح خطيرة.

من جانبها.. أكدت الجامعة- في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي- أن إطلاق النار وقع بالقرب من حرمها الجامعي، مشيرة إلى أن الحرم ظل آمنًا.