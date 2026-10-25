رفع 1200 طن مخلفات الرتش بجوار حرم الدائري في بولاق الدكرور

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تجمعات الرتش بجوار حرم الدائري حي بولاق الدكرور وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بسرعه التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري بنطاق احياء الجيزة.

ووجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع مخلفات الرتش الموجودة بالمكان والدفع بالمعدات والسيارات لسرعة التعامل معها وإزالتها فورا.

وقد وجه محمد زكي مدير عام الهيئة بحملة مكبرة مكونه من لودر وعدد 10 سيارة نقل كبيرة حيث أسفرت الحملة عن رفع حوالي 1200 طن مخلفات الرتش وفتح الطريق للسيارات وتأتي الأعمال استجابة لشكاوى المواطنين التي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بسرعه التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.