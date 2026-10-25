مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بحضور مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه مرحبا بالحضور في المؤتمر.

وقال مدبولي إن المياه ركيزة الأمن والتنمية وأن إدارة المياه مسوولية مشتركة بين مختلف البلاد والجهات.

وأضاف مدبولي أن المياه ترتبط بكافة مجالات الاقتصاد والتنمية مؤكدا ان مصر تواصل رفع كفاءة البنية المائية بما ينعكس في خدمة المواطن والمزارع .

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تعمل للحوار التفعلي المياه من أجل الكوكب، مشيرا إلى أن مصر تمتلك خبرات متنوعة في تحلية المياه والرقمنة .

وأشار إلى أن مصر تعتزّ بانتمائها الأفريقي وأسرة حوض النيل التي يجمع شعوبها الاحترام والتنمية، لافتا إلى أن مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس.

وانطلق صباح اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتستمر الفعاليات حتى 29 أكتوبر الجاري، تحت شعار «المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام».

ويجمع الحدث وزراء ومسؤولين وخبراء وممثلي منظمات دولية وإقليمية، لمناقشة تحديات الأمن المائي، وسبل تعزيز التعاون الدولي والإدارة المستدامة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية.

ويتضمن البرنامج 114 جلسة فنية وعلمية، إلى جانب انعقاد المؤتمر العربي السابع للمياه يومي 26 و27 أكتوبر، لبحث الشراكات الإقليمية ودعم جهود تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.