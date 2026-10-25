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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مفيش إصابات .. الفنان شريف الدسوقي يكشف تفاصيل حالته بعد تعرّضه لحادث سير

شريف الدسوقي
شريف الدسوقي
محمد سعيد

كشف الفنان شريف الدسوقي، تفاصيل حالته عقب تعرّضه لحادث على طريق الإسكندرية، فجر اليوم الأحد. 

وأوضح شريف الدسوقي، في تصريح لموقع صدى البلد، أن حالته الصحية مستقرة وأنه أصيب بحالة خوف نتيجة الموقف الذي تعرّض له، معربًا عن حمده لله على نجاته من الحادث دون إصابات.

وكان الحادث قد أثار قلق محبي شريف الدسوقي، الذين حرصوا على الاطمئنان عليه، ليؤكد أن حالته الصحية جيدة وأنه نجا من الحادث بسلام.

شريف الدسوقي 

من جهة أخرى، طمأن الفنان شريف الدسوقي جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، وذلك بعد حالة القلق التي انتابت محبيه خلال الفترة الماضية.

وقال شريف الدسوقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : «أنا الحمد لله بخير.. وفي أتم الصحة والعافية»، مؤكدًا أن حالته مستقرة، وموجهًا رسالة طمأنة إلى جمهوره ومحبيه.

وكان شريف الدسوقي قد مرّ بأزمة صحية صعبة خلال السنوات الماضية، وخضع لعملية بتر في ساقه، قبل أن يبدأ رحلة التعافي والتأهيل والعودة إلى حياته الفنية. 

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