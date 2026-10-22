محتاج ثورة تصحيح.. ماذا قال نجوم كرة القدم عن تعادل الأهلي مع القناة؟

سادت حالة من الغضب بين نجوم النادي الاهلي عقب تعادل الفريق امس امام القناه 3-3 في الجوله السابعهه من بطولة الدوري المصري.

وطالب بعض من نجوم الأهلي برحيل الحسين عموته المدير الفني للفريق في ظل تذبذب الأداء .

تصريحات غاضبة من نجوم الاهلي

وقال وليد صلاح الدين تعليقا على تعادل الأهلي والقناة: "لو مشيت عموتة وجبت جوارديولا هل هو اختار اللاعيبة؟

واضاف :" هل هو اختار الصفقات؟ هل هو اللي عمل فترة الإعداد؟ كل ده لأ.. لازم الأهلي يصبر عليه شوية ويحاول يصحح الأخطاء

وتابع :" في أوقات لازم الكرة تترمي في ملعب اللاعيبة لما تكون نادي بيمتلك كل شئ إدارة وميزانية ومكافأت في معادها وملعب مميز لازم اللاعيبة تاخد الجزء المهم من المسؤولية"

أما أحمد بلال فعلق عبر قناة الاهلي: “الفرقة كلها محتاجة تركز، كل اللاعيبة، مفيش حد فوق تيشيرت الأهلي مهما كان اسمه أو حجمه”.

وأضاف: “عايزين لاعيبة الأهلي ترجع تاني، وعايزين روح الأهلي ترجع.. فين كباتن الفريق وإنت مغلوب 3-2؟ فين الإصرار والعزيمة؟ أنا مشوفتش الكلام ده”.

وتابع :" مش زعلان على نتيجة أو تعثر أو خسارة بطولة، المهم أكون موجود في الملعب بالروح والأداء، ومقصرش وأعمل اللي عليا، حتى لو النتيجة مش في صالحي.

وأكمل: “ إحنا ياما كسبنا بطولات، والأهلي أكتر فريق كسب بطولات، ومعتلي القارة الإفريقية، وعندي دولاب بطولات مليان.. لكن ده مش معناه إننا نقبل الخسارة من غير روح.وأنا بخسر، لازم أكون لاعب راجل في الملعب، وأبذل كل نقطة عرق عندي”.

وتابع : “إنك تلعب على ملعبك وقدام جمهورك وتقدم الأداء ده وتخرج بالنتيجة دي، أمر غير مقبول أبدًا”.

أما بشير التابعي نجم الزمالك السابق فقال: "مشكلة الأهلي حاليًا مع المدرب وليست اللاعبين.. وعموتة أقل من إمكانيات النادي عموتة قليل على النادي الأهلي، وإمكانيات الأهلي مش ظاهرة، وكل تغييرات الأهلي بتكون في الدقيقة 70 و80 وكان المفروض خلال فترة الإعداد يطلب ويصر على ضم لاعب لتدعيم خط الدفاع".

وقال محمد عبدالجليل: " الأهلي مطالب بالبحث عن بديل لعموتة وفرض عقوبات على اللاعبين وما حدث بين حسين عموتة ووائل جمعة لا يليق بالنادي الأهلي، مصير عموتة في الأهلي غير واضح، والأهلي لازم يبحث عن بديل من دلوقتي، ولازم تكون فيه وقفة مع اللاعبين".

وتابع : " أنا عايز أعتذر لعلي معلول، لأن اللاعبين الموجودين حاليًا مش بييجوا ربع كفاءة اللاعبين اللي كانوا موجودين قبل كده وعلى إدارة الأهلي لازم توقع خصم كبير جدًا على اللاعبين بعد التعادل مع القناة".

وقال علاء ميهوب: “عايز حد يقولي بس مين كان نجم في الأهلي النهارده؟ عايز تكسب إزاي ومفيش ولا لاعب كويس عندك أصلا بما فيهم التغييرات ”.

وتابع: “انتوا لاعيبة بملايين وقدامكم لعيبة بتلعب درجه ثانية ومحدش عارفهم لا معلش بقى في اللي هقوله ..اتكسفوا على دمكم ”.

وأكمل : “ اللي حصل في الأهلي واللاعيية عيب.. وبقولهم اتكسفوا على دمكم اللي حصل النهارده ده اسمه عيب يا بهوات يا بتوع الملايين”.

وأضاف: “ ده في ناس طالبة ملايين وجددت عقدها ومفيش”.

وتابع: “ إمام عاشور النهارده اللي جدد عقده ضيف شرف في الملعب بقاله ماتشين بيجي ويروح ضيف شرف حرفياً في الملعب لا دي مش لعيبة الأهلي اللي كانوا في الملعب النهارده ”.

وقال محمد فضل بعد تعادل الأهلي والقناة: “ لو اتسألت عن عموتة قبل ما ييجي هقول لأ هدف الأهلي الفوز بكل البطولات يبقى لازم أجيب مدير فني قوي جدًا مناسب لأسلوب الأهلي بدل ما أجيب مدرب وأراهن عليه”.

وتابع : " إنت لما جبت موسيماني كان جاي عشان تكسب افريقيا لإن بقالك فترة طويلة مكسبتهاش والراجل ده كان بيلعب كورة كويسة مع صنداونز الأهلي عمره ما كان كده".