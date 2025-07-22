قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران
احتجزتها حماتها بمسكن الزوجية.. صرخة ربة منزل أمام محكمة الأسرة
الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة رطب ليلا
هل حلم الصباح يتحقق؟.. انتبه لـ7 حقائق لا يعرفها كثيرون
ماذا يحدث إذا حصل مواطن على مساعدات تكافل وكرامة دون وجه حق؟
الكهرباء : افصل الراوتر بيستهلك 10كيلو وات شهريا
سنكرره إذا اقتضت الضرورة..ترامب عن ضرب المنشآت النووية الإيرانية
العاصفة ويفا تضرب شمال فيتنام مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة
جامعة القاهرة تتقدم 50 مركزا فى تصنيف ويبومتريكس وتتصدر الجامعات المصرية
نموذج حقيقي في التضامن وقت المحن| مصر تحتضن السودانيين وترافقهم حتى العودة
ممنوع الجواز.. اعرف شروط ومصروفات التقديم لهذه المدرسة
ما الموقف الشرعي لسيدة حملت من طليقها بعد طلقة ثالثة بائنة.. أستاذ فقه يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تتقدم 50 مركزا فى تصنيف ويبومتريكس وتتصدر الجامعات المصرية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

حققت جامعة القاهرة إنجازا دوليا جديدا، في التصنيفات العالمية، وأعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، مواصلة الجامعة تفوقها على المستوي الدولي والمحلي داخل التصنيف الإسباني (ويبومتريكس) The "Webometrics Ranking of World Universities" الصادر في يوليو 2025، حيث جاءت في المرتبة 487 عالميًا من بين أكثر من 32 ألف مؤسسة تعليمية من مختلف دول العالم، كما جاءت في المركز الأول محليًا متصدرة بذلك كافة الجامعات المصرية داخل هذا التصنيف.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التصنيف الجديد سجل تقدم  الجامعة 50 مركزًا عن يناير 2025، حيث كانت تحتل المرتبة 537 في ذلك الوقت، ومتقدمة 42 مركزًا عن يوليو عام 2024 حيث كانت تحتل المرتبة 529، موضحًا أن هذا التقدم الذي حققته الجامعة داخل تصنيف ويبومتركس جاء نتيجة السمعة الرقمية وتحسين الموقع الالكتروني للجامعة، وتحسن بيانات وعدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات جوجل سكولار، بالإضافة إلي زيادة عدد الأبحاث المُدرجة ضمن أعلي 10% استشهادًا داخل قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذا الإنجاز يبرهن على مكانة جامعة القاهرة كإحدى أبرز الجامعات الرائدة إقليميًا ودوليًا، ويعكس استراتيجية الجامعة في دعم البحث العلمي وتشجيع النشر الدولي، وتعزيز تواجد أنشطة الجامعة البحثية والتعليمية على منصات الإنترنت بشكل احترافي ومُحدث، بما يتماشى مع معايير هذا التصنيف، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من التصنيف هو تعزيز الوصول المفتوح إلي المعرفة الجامعية، وجودة المحتوي الالكتروني، كما يضع في الاعتبار مهام أخري مثل التدريس، ونقل التكنولوجيا إلي الصناعة، والمشاركة المجتمعية، والتأثير السياسي.

ومن جانبه أكد د.محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن هذا الإنجاز الجديد يعكس حجم الجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، الذين يعملون جميعًا كفريق واحد، وكذلك الدعم الفني والبحثي الذي تقدمه إدارة الجامعة لمنتسبيها، وتحفيز الباحثين بكافة التخصصات للنشر في المجلات الدولية المرموقة، وإنشاء شراكات متنوعة مع الجامعات العالمية الرائدة، وكل هذه الجهود التكاملية حققت الريادة والتميز لجامعة القاهرة على المستوى المحلي والدولي.

الانفتاح على الجامعات المرموقة

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا التقدم الذي حققته الجامعة يؤكد التزام الجامعة وحرصها علي التطوير المستمر في مختلف المجالات البحثية والانفتاح على الجامعات المرموقة، مما ساهم في تعزيز دورها كقوة بحثية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي لتؤكد مكانتها المرموقة بين أفضل 1% من جامعات العالم. 

جدير بالذكر أن تصنيف ويبومتركس يصدر مرتين سنويًا، بنهاية شهري (يناير ويوليو) من كل عام، تحفيزًا للمؤسسات التعليمية للتواجد بشكل أكبر على شبكة الإنترنت وعرض أنشطتهم بدقة، والاهتمام بسياسة الويب والوصول المفتوح والشفافية، ويغطي أكثر من 32 ألف مؤسسة تعليمية من مختلف دول العالم.

جامعة القاهرة التصنيفات العالمية التصنيف الإسباني ويبومتريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

شادي زلطة

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتؤكد: جاري جمعها بالكنترولات

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

اجتماع النقابة العامة للعاملين بالمرافق

3 مطالب عاجلة للعاملين بشركات مياه الشرب.. العلاوة الدورية أبرزها

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

أمين خطاب مطرب مهرجانات

بعد ضبطه في كمين.. مطرب مهرجانات شهير يواجه الحبس بسبب المخدرات

ترشيحاتنا

تيك توك

تيك توك لا يزال يواجه شبح الحظر في الولايات المتحدة رغم حالة النسيان الجماعي

الهواتف الذكية

الشركات تتجه لصنع هواتف عصرية ببطاريات سعة 10000 أمبير بحلول 2026

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. وان بلس تكشف عن سلسلة منتجات جديدة وبقدرة شحن جبارة.. ريدمي تغزو الأسواق بهاتفها 15C

بالصور

بالأحمر النارى.. أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها من إيطاليا

بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا
بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا
بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا

تحذيرات صارمة من الأرصاد.. موجة شديدة الحرارة غير مسبوقة تبدأ الأربعاء

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالشرقية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

بين العفوية والجرأة.. شاهد| راغب علامة مع المعجبات بالحفلات يثير السوشيال ميديا

راغب علامة
راغب علامة
راغب علامة

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد