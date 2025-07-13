طارق فهمي: الدبلوماسية المصرية تلعب دورا هاما في الانفتاح على الدول الأفريقية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلعب دورا هاما في الانفتاح على الدول الأفريقية.

التجمعات والاتحاد الأفريقي ومجلس القمة

أكد أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الخلاصة” والمذاع عبر قناة “المحور” على أن مشاركة مصر تأني في إطار سياقات مصر وتحركاتها في الفاعليات الأفريقية، سواء كانت في التجمعات والاتحاد الأفريقي ومجلس القمة الأفريقي، وفي كثير من الأمور المرتبطة بطبيعة الحال بالحضور المصري.

وقائع وتطورات هامة

ولفت إلى أننا الآن أمام وقائع وتطورات هامة في الحضور المصري، وفكرة إحياء ووجود علاقات مصرية أفريقية قائمة على فكرة المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة.