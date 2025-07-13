قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يا رب خد لي حقي.. الإفتاء تكشف حكم الدعاء على المدير الظالم بعد وفاته
نتنياهو يكشف عن موقفه من مقترح ويتكوف والوسطاء لإنجاز صفقة تبادل الأسرى
نتنياهو: الإعلام الإسرائيلي يروج لدعاية حماس ويتهمني بإفشال صفقة التبادل
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات
حالة الطقس غدا .. بيان من الأرصاد يحذر من الحر والشبورة
رسميا.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ومواعيد التقديم
هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟.. الإفتاء توضح
ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا
شهداء ومفقودون تحت الأنقاض.. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على غرب غزة
دار الإفتاء توضح كيفية الإجابة على سؤال: أين الله؟
المنشآت الفندقية : توقيع شراكتين لتدريب العاملين بالقطاع
إحنا الملوك| العرين الأبيض يرحب بحارسه الجديد.. المهدي سليمان يوقع للزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السيسي: النيباد واصلت جهود الاستثمار في البشر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قسم التوك شو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي: “واصلت النيباد جهودها المقدرة تحت إشراف اللجنة التوجيهية في الاستثمار في البشر، وأطلقت المبادرات في مجالات التعليم والصحة”.

مجال الصحة الإنجابية

وأضاف الرئيس السيسي: “وكان من بين النجاحات خلال الشهور الماضية تأمين 100 مليون دولار لمبادرة المنحة السكانية الأفريقية، التي بدأت دولنا في الاستفادة منها لتعزيز خدماتها في مجال الصحة الإنجابية، وكذا توفير 100 مليون يورو لدعم المشروعات في إطار مبادرة المهارات الأفريقية، لبناء القدرات البشرية والفنية، بالتزامن مع الاستثمار المكثف في مجال التحول الرقمي، بغرض توفير ملايين الوظائف لشبابنا”.

السيسي الرئيس السيسي الاتحاد الأفريقي القارة الأفريقية النيباد الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية

أرشيفية

ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات السويداء في سوريا

أرشيفية

بعد أزمة الغواصات.. استئناف التعاون الدفاعي بين فرنسا وأستراليا

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

المتهم

فتح باب السيارة .. القبض على صاحب فيديو سيارة الطريق السياحى| شاهد

المتهم

القبض على سائق سيارة نقل بالبحيرة عرَّض حياة المواطنين للخطر

اكتشاف تحت جليد الانتركتيكا

تحت جليد الأنتركتيكا.. اكتشاف عالم مفقود من 34 مليون سنة ما هو؟

حفل زفاف القرن

ليلة من ألف ليلة وليلة.. بـ 957 مليون يورو فرح أسطوري بميزانية دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

المزيد