قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يلقي كلمة بالدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي بالاتحاد الأفريقي
الرئيس السيسي: عملت على الإسراع بوتيرة تنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء
الرئيس السيسي يلتقي عددا من الرؤساء المشاركين الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي
الرئيس السيسي: اللجنة التوجيهية تعاملت بشكل جدي مع معضلة الفجوة التمويلية
18 زيارة رقابية على قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية لضمان الجودة والتصدير
الرئيس السيسي: مصر تدعم "القدرة الإقليمية" لمواجهة تحديات السلم والأمن بالقارة
الرئيس السيسي: عملنا على تنفيذ أولويات تسريع وتيرة تنفيذ أجندة أفريقيا 2063
هل يوجد مرض الالتهاب السحائي في مصر؟.. إليك الأعراض
مقتل عنصرين بالقوات الخاصة الروسية على يد الأمن الأوكراني
ليلة من ألف ليلة وليلة.. بـ 957 مليون يورو فرح أسطوري بميزانية دول
الرئيس السيسي: أفريقيا التي نريدها ليست حلما وإنما واقع قريب المنال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي: مصر تدعم "القدرة الإقليمية" لمواجهة تحديات السلم والأمن بالقارة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبتن كلمة خلال أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، وذلك بصفته رئيس الدورة الجارية للقدرة الإقليمية لإقليم شمال أفريقيا، استعرض خلالها الجهود المصرية لتعزيز جاهزية القدرة لضمان استعداديتها لتعزيز السلم بالقارة الأفريقية،

نص الكلمة:

فخامة الرئيس جواو لورنسو، رئيس جمهورية أنجولا ورئيس الاتحاد الأفريقي، 
فخامة الرئيس تيودورو أوبيانج، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية،
السيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي،
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،

السيدات والسادة الحضور،  
استهلّ كلمتى بتوجيه خالص الشكر والامتنان لأخي فخامة الرئيس تيودورو أوبيانج رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي الرئيس "جواو لورينسو" رئيس جمهورية أنجولا، على قيادته الرشيدة لدفة العمل الأفريقي المشترك.

كما لا يفوتني أن أتقدم بالتهنئة وخالص التقدير لقيادات المفوضية الجديدة، وعلى رأسهم محمود علي يوسف، وأن أؤكد دعمنا لأجندته الطموحة لإصلاح عمل المنظمة وتحسين كفاءتها وأدائها.



الحضور الكريم،
تشهد قارتنا العديد من التحديات الجيوسياسية المعقدة والمتشابكة، بدءاً من النزاعات المسلحة، مروراً بتفشي آفة الإرهاب،وصولاً إلى الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلاً عن تداعيات تغيرالمناخ، وهي التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا، وتستلزم تضافر جهودنا من أجل مواجهتها.

ومن هذا المنطلق، فإن تفعيل وتعزيز الآليات الإقليمية المعنية بحفظ السلم والأمن في القارة بات أمرا ضرورياً. ومن هنا، تبرز أهمية القوة الأفريقية الجاهزة كركيزة أساسية في منظومة السلم والأمن الأفريقية، وبحيث تستند إلى مكوناتها الاقليمية، مثل قدرة إقليم شمال أفريقيا، التي تتولى مصر رئاستها الدورية العام الحالي، بما تتيحه هذه المنظومة، من توافر قوة متعددة الأبعاد ومتكاملة التجهيز، تتمتع بالقدرة العملياتية، والاستعدادية للانتشار لدعم وحفظ السلام.

السادة الحضور،

إن تنفيذ مهام مكونات القوة الأفريقية الجاهزة، ومن بينها قدرة إقليم شمال أفريقيا، في دعم جهود الوقاية من النزاعات، والاستجابة السريعة للأزمات، وحفظ وبناء السلام، يتطلب تنسيقاً وثيقاً مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومختلف الأقاليم الجغرافية، كما يتطلب توفير تمويل مستدام لأنشطة القدرة، لاسيما لبناء القدرات، بما يحقق الجاهزية التامة لها متى اقتضت الضرورة.

وقد خطت قدرة إقليم شمال أفريقيا خطوات إيجابية على هذا المسار، حيث أقرت اجتماعات رؤساء الأركان ووزراء الدفاع، التي انعقدت في القاهرة مطلع العام الجاري، خطة الأنشطة والبرامج، ودشنت مساراً للإصلاح المالي والإداري للقدرة، وقامت بمراجعة إجراءات عملها وتحديثها، لتتواكب مع نظيراتها بالاتحاد الأفريقي، وبما يحُقق استدامة مالية، وكفاءة في التخطيط والإنفاق.

كما تبذل الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال أفريقيا، وأجهزة التخطيط والتدريب والتقييم، جهوداً مقدرة داخل الإقليم، لتعزيز مستوى الاستعداد العملياتي، وهو الأمر الذي ساهم في استكمال آخر متطلبات جاهزية القدرة، بتنفيذ التمرين الميداني في دولة الجزائر الشقيقة، بهدف تحقيق التناغم والتنسيق بين المكونات الثلاثة، العسكرية والشرطية والمدنية، وتحقيق فهم أعمق لأدوارها في أي مهام سلام توكل إليها.

أصحاب الفخامة والمعالي، السيدات والسادة، تأتي الجهود المصرية لتعزيز قدرة إقليم الشمال، في إطار إيماننا الكامل، بأهمية الاستعداد والجاهزية، لحماية مقدرات شعوب قارتنا، وحمايتهم من مختلف التحديات، وتحقيق تطلعاتهم للأمن والاستقرار والازدهار.

وختاماً، تؤكد مصر التزامها الكامل بدعم قدرة إقليم شمال أفريقيا، في إطار اهتمامها الأوسع بتفعيل منظومة السلم والأمن الأفريقي، وفي إطار ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن السلم هو أساس التنمية، والتكامل هو طريقنا نحو مستقبل أفضل لقارتنا الغالية.

السيسي رئيس الدورة الجارية نص الكلمة التحديات الجيوسياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

حسن عبدالله

محافظ البنك المركزي يشارك في اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية بأبوظبي

أيمن العشري

أيمن العشري يُثمن جهود وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات لزيادة دعم القطاع الخاص

حماية المنافسة

حماية المنافسة يوافق على 3 صفقات باللوجستيات والترفيه ومواد البناء

بالصور

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

قوام رشيق.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بفستان مخطط

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

اكتشاف تحت جليد الانتركتيكا

تحت جليد الأنتركتيكا.. اكتشاف عالم مفقود من 34 مليون سنة ما هو؟

حفل زفاف القرن

ليلة من ألف ليلة وليلة.. بـ 957 مليون يورو فرح أسطوري بميزانية دول

مهاجم ليفربول

شهادة قلبت الأحداث.. سائق شاحنة يفجر مفاجأة بشأن حادث وفاة جوتا

إيمان عبد اللطيف

طريقة استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

المزيد