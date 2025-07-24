ماكرون يعلن: فرنسا ستعترف بدولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

الملفات الإقليمية والدولية

وسلط برنامج "منتصف النهار"، الذي تقدمه الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوءَ على تطورات الملفات الإقليمية والدولية، إذ ناقشت حلقة اليوم، الخميس، من البرنامج دراسة إسرائيل رد حماس على صفقة غزة، والمباحثات بين ماكرون وسلام في باريس، واقتراح أوكرانيا قمة لإنهاء الحرب.

حرب الإبادة على غزة

ففي اليوم الـ657 من حرب الإبادة على غزة، واصل الاحتلال استهداف النازحين بنيرانه، في أعقاب ارتفاع عدد من استشهدوا تجويعا إلى 111 فلسطينيا، في ظل تزايد المعاناة الإنسانية وتفاقم المجاعة.

فيما قالت مصادر القاهرة الإخبارية إنه تم دخول مائة وست وستين شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، بدءا من أمس حتى فجر اليوم، من معبري زكيم شمال قطاع غزة وكرم أبو سالم.