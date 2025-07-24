ستارمر: نعتزم التحاور مع فرنسا وألمانيا عن كيفية وقف القتل في غزة

صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه سيجري مكالمة طوارئ غدًا مع فرنسا وألمانيا حول "كيفية وقف القتل" في قطاع غزة.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "نتفق جميعًا على أن إسرائيل بحاجة إلى إعادة النظر في مسارها بشكل عاجل والسماح بدخول المساعدات إلى غزة".

وأشار ستارمر إلى أن المعاناة والجوع في قطاع غزة لا يُوصفان ولا يمكن تبريرهما".

وفي سياق متصل، كشف الإعلام الإسرائيلي، اليوم الخميس عن انهيار مفاوضات غزة بين حماس وإسرائيل بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأعلنت هيئة البث العبرية، أن حركة حماس طلبت الإفراج عن عناصر النخبة اللي شاركت في هجوم 7 أكتوبر، بالإضافة إلى تعديل خريطة الإنسحاب الإسرائيلية من قطاع غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي لم يكشف هويته لوكالة رويترز للأنباء أن رد حماس لا يسمح بتقدم المفاوضات.

وأعلن مكتب نتنياهو، أن فريق التفاوض الإسرائيلي عاد من الدوحة إلى تل أبيب للتشاور بعد رد حماس حول مقترحات الوسطاء.