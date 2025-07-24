المياه تغمر المباني .. الفيضانات في إثيوبيا تشرد الآلاف | شاهد

شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فيضانات عارمة تسبب في خسائر كبيرة فى الممتلكات العامة والخاصة، حيث غمرت المياه المباني في الطوابق السفلى

بالإضافة إلى غرق السيارات والمركبات المختلفة نيتجة ارتفاع منسوب المياه.

وتشهد إثيوبيا في الشهور من يوليو إلى سبتمبر أمطار غزيرة، يمكن أن تحدث فيضانات كبيرة في بعض المناطق.

وتسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في فيضانات واسعة النطاق في منطقة جنوب أومو بإثيوبيا، مما أدى إلى نزوح أكثر من 8000 شخص، ووضع بلدة أوموراتي في خطر شديد من الغرق.

وأفاد مسؤولون محليون بأن الفيضانات بدأت في أوائل مايو ، وتفاقمت بسبب ارتفاع منسوب المياه من نهر أومو وروافده.

وفقًا لمسؤولين من مقاطعة داسينيش، اضطر حوالي 8200 شخص إلى إخلاء عدة قرى بالقرب من النهر.

وقد شهدت هذه المجتمعات، التي تعتمد على الزراعة المعيشية ورعي الماشية، غمر المنازل والمراعي والأراضي الزراعية.

ويجري حاليًا إنشاء ملاجئ مؤقتة، وتعمل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتقديم الإغاثة.

تتزايد المخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي والأمراض المنقولة بالمياه مع تزايد محدودية الوصول إلى المياه النظيفة والأراضي الصالحة للزراعة.