مذبـ.ـحة في غزة.. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال بحي الشيخ رضوان

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة بينهم أطفال بعد المج.زرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن جيش الاحتلال شن عدة غارات من الطائرات المسيرة، استهدفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان، أسفرت عن عدد كبير من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقالت وكالة وفا أن هذا الاستهداف يأتي بعد وقت قصير على استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين، وجرح العشرات، إثر قصف إسرائيلي لمركبة مدنية في الشارع الأول بمحيط مطبخ مهران في الحي.

ولفتت الوكالة الإخبارية إلى أن4 مواطنين فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، إثر قصف جيش الاحتلال منزلا يعود لعائلة غراب في منطقة المشاعلة جنوب مدينة دير البلح، فيما أدى قصف مجموعة من المواطنين قرب رمزون السنافور شرق حي التفاح بمدينة غزة إلى استشهاد 3 منهم.

وأشارت إلى أن طفلا استشهد وأصيب عدد من المواطنين، في قصف الاحتلال نقطة شحن في منطقة ترانس البابا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

ونقلت عن مصادر طبية في مستشفى الشفاء، بمدينة غزة، أن الطفلة نور رياض اخزيق استشهد نتيجة التجويع وسوء التغذية.