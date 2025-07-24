عبد العاطي يتوجه إلى السنغال في المحطة الخامسة والأخيرة من جولته في غرب إفريقيا

يختتم د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة جولته في غرب إفريقيا بالتوجه إلى جمهورية السنغال يوم الخميس الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٥، في المحطة الخامسة والأخيرة من الجولة.

من المقرر أن يجري وزير الخارجية مباحثات رسمية مع عدد من كبار المسئولين في السنغال، إضافة إلى لقاءات مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، تستهدف تعميق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية، فضلًا عن مناقشة سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التدريب وبناء القدرات.

كما تتناول الزيارة التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية ذات الأولوية، خاصة المتعلقة بالأمن في منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب، إلى جانب مناقشة آليات دعم العمل الإفريقي المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.