سوريا.. ارتفاع حصيلة انفجار مستودع ذخيرة في ريف إدلب إلى 120 قتيلا ومصابا

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة انفجار مستودع ذخيرة للحزب الإسلامي التركستاني بريف إدلب إلى 120 قتيل ومصاب.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجار أسفر عن مقتل 12 شخصا، بينهم سيدة وطفل واثنين مجهولين الهوية، في حصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة وجود نحو 107 إصابات في صفوف المدنيين، وسط معلومات تشير إلى سقوط خسائر من حملة الجنسية التركستانية جرى التكتّم على مصيرهم.

وأشار المرصد السوري إلى أن مناشدات أطلقت من داخل مشافي إدلب بسبب الحاجة الماسة إلى التبرع بالدم، في حين لا تزال عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض مستمرة، وسط انتشار واسع لفرق الإسعاف والأمن في المنطقة.

وأثارت الانفجارات حالة من الذعر بين الأوساط الأهلية، نظراً لقرب موقعها من مخيمات تضم نازحين من مختلف المناطق السورية