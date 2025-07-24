بوتين: الغواصات الصاروخية الاستراتيجية أولوية للحفاظ على التوازن العالمي

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم رفع العلم على متن الغواصة النووية "الأمير بوزارسكي" في سيفيرودفينسك.

ووصف بوتين بناء الغواصات الصاروخية الاستراتيجية بأنه أحد أولويات الحفاظ على التوازن العالمي، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال الرئيس الروسي إن قوات الغواصات البحرية تلعب دورًا محوريًا في ضمان سيادة روسيا، مضيفا أن حاملات الصواريخ "بوري-أ" تشكل أساس القوات النووية الاستراتيجية البحرية الروسية وستضمن أمن البلاد في العقود المقبلة.

وأشار إلى أن زيادة القدرات القتالية للبحرية الروسية هي إحدى المهام ذات الأولوية وتحظى بأهمية قصوى، مشيدا بمدينة سيفيرودفينسك باعتبارها أحد مراكز بناء السفن الرائدة في روسيا.

ونُقل عن موقع الكرملين الإلكتروني قوله: "نرفع العلم البحري على الغواصة الاستراتيجية "الأمير بوزارسكي"، وننقلها إلى البحرية الروسية".