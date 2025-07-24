مصدر في حماس: هناك فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق نار نهائي في غزة

كشف مصدر في حركة حماس اليوم الأربعاء أن هناك فرصة للتوصل لاتفاق نهائي لوقف النار في قطاع غزة، إلا أن الأمر سيتطلب عدة أيام بسبب ممطالة إسرائيل.

وأوضح المصدر في تصريحات لوكالة رويترز، أن المفاوضات لا تزال في مرحلة اتفاق الإطار وليس اتفاقا مفصلا، مشيرا إلى أن رد الحركة يقترح آلية جديدة لتبادل المحتجزين.

وقال إن مقترح الوسطاء لم يذكر معبر رفح ونطالب بفتحه في الاتجاهين، ويجب استمرار المفاوضات بعد 60 يوما دون العودة للحرب حتى إذا لم نتوصل لاتفاق.

وكشف المصدر أن رد حركة حماس رفض دور "مؤسسة غزة الإنسانية" في المساعدات ودعونا للعودة للآلية القديمة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن فريق التفاوض عاد إلى تل أبيب لإجراء مزيد من المشاورات مع حكومة الاحتلال.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أنه بعد رد حركة حماس، على آخر مقترحات الهدنة ف غزة، سيعود فريق التفاوض إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات.

وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نُقدّر جهود الوسيطين قطر ومصر، وجهود المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لتحقيق تقدم في المحادثات".

وأشارت هيئة البث إلى أن محادثات غزة لم تنهار ولكن عودة الوفد الإسرائيلي من أجل التشاور فقط.