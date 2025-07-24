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ويتكوف بشأن مفاوضات غزة: مؤسف تصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ويتكوف بشأن مفاوضات غزة: مؤسف تصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية

ويتكوف
ويتكوف
ناصر السيد

أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اليوم الخميس أن واشنطن حذت حذو إسرائيل في سحب مفاوضيها من المحادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاصمة القطرية، متهما حماس بعدم التصرف "بحسن نية".

وقال ويتكوف في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الردّ الأخير من حماس والذي يظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وأضاف المبعوث الأمريكي أنه "في حين بذل الوسطاء جهودا كبيرة، لا تبدي حماس مرونة أو تعمل بحسن نية"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأشار إلى أن واشنطن ستدرس الآن "خيارات أخرى لإعادة الرهائن إلى ديارهم ومحاولة إيجاد بيئة أكثر استقرارا لسكان غزة، من المؤسف أن تتصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية".

وفي سياق متصل، كشف الإعلام الإسرائيلي، اليوم الخميس عن انهيار مفاوضات غزة بين حماس وإسرائيل بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأعلنت هيئة البث العبرية، أن حركة حماس طلبت الإفراج عن عناصر النخبة اللي شاركت في هجوم 7 أكتوبر، بالإضافة إلى تعديل خريطة الإنسحاب الإسرائيلية من قطاع غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي لم يكشف هويته لوكالة رويترز للأنباء أن رد حماس لا يسمح بتقدم المفاوضات.

وأعلن مكتب نتنياهو، أن فريق التفاوض الإسرائيلي عاد من الدوحة إلى تل أبيب للتشاور بعد رد حماس حول مقترحات الوسطاء.

وأكد مكتب نتنياهو أن عودة فريق التفاوض لا تعني فشل المفاوضات.

المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إسرائيل وقف إطلاق النار قطاع غزة حماس

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