نخبة 7 أكتوبر وخريطة الانسحاب.. انهيار مفاوضات غزة بعد رد حماس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بأن المفاوضات بشأن الهدنة في قطاع غزة انهارت، بسبب فجوات كبيرة على الرغم من مرور ثلاثة أسابيع من المحادثات.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية أن فجوات كبيرة بين إسرائيل، التي وافقت على مسودة الوسطاء، وحماس، التي حددت رسميًا مطالبها.

وكشف مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات أنه يجب أن يكون التحول في المفاوضات في موقف حركة حماس بشأن الفجوات في صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار.

وكشف أنه لأول مرة حماس تطالب بالإفراج عن عناصر النخبة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر إلى جانب خارطة الانسحاب والمطالب الجديدة التي تؤخر صفقة الأسرى.

وفي سياق متصل، أعلن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن واشنطن قررت إعادة فريقها من الدوحة للتشاور بعد رد حماس الأخير، الذي يشير بوضوح إلى عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.