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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صديقه العزيز.. ترامب ينعى هوجان بطل المصارعة الحرة

هوجان
هوجان
ناصر السيد

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقدان "صديقه العزيز" هالك هوجان، نجم المصارعة الحرة الشهير الذي كان يدعمه خلال حملته للانتخابات الرئاسية في 2024.

ووصف ترامب هوجان بأيقونة المصارعة المحترفة وأنه "قوي، صلب، ذكي، لكنه ذو قلب كبير"، بحسب ما أوردته صحيفة يو إس توداي الأمريكية.

وقال ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد أمتع الجماهير من جميع أنحاء العالم، وكان تأثيره الثقافي هائلًا".

لترامب علاقات طويلة الأمد مع المصارعة المحترفة، وتعود علاقته بهوجان إلى عقود فقد استضاف هوجان عرض راسلمينيا التابع لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) في أتلانتيك سيتي لمدة عامين متتاليين في ثمانينيات القرن الماضي، عندما كان هوجان في ذروة شعبيته وهو الآن عضو في قاعة مشاهير WWE، إلى جانب هوجان.

كان ظهور هوجان في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري عام ٢٠٢٤ لدعم ترامب من أبرز لحظات هذا الحدث ففي حديثه في الليلة الأخيرة من المؤتمر، قبيل صعود ترامب إلى المنصة، أشار هوجان إلى منصة المشاهدة حيث جلس ترامب، وأعلن: "في نهاية المطاف، بوجود قائدنا هناك، بطلي، ذلك المصارع، سنعيد توحيد أمريكا".

قام هوجان، واسمه القانوني تيري بوليا، لاحقًا بخلع قميصه ليكشف عن قميص مكتوب عليه "ترامب فانس، اجعل أمريكا عظيمة مجددًا ٢٠٢٤". وقد ثار الحضور بشدة.

وصف ترامب ذلك في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "أحد أبرز أحداث الأسبوع بأكمله".

وقال هوجان إنه دُفع للمشاركة في الحملة بعد تعرض ترامب لإطلاق نار في محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بتلر، بنسلفانيا.

ترامب ينعي هوجان ترامب هوجان المصارعة الحرة الرئيس الأمريكي

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