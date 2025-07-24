الرئيس الفلسطيني: شعبنا يتعرض لأكبر كارثة إنسانية في هذا الزمان

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة تصعيد خطير وعلى المجتمع الدولي رفضها والاعتراف بدولة فلسطين، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

إفشال محاولات التهجير

وأضاف الرئيس الفلسطيني: ندعو شعبنا إلى التلاحم والوحدة تحت راية منظمة التحرير لإفشال محاولات التهجير والتصفية».

واختتم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «شعبنا يتعرض لأكبر كارثة إنسانية في هذا الزمان في ظل فشل الجهود الدولية لردع المحتلين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك فورا لوقف الإبادة بحق شعبنا».

من جانبه؛ قال الدكتور عدي دبور، مدير الفريق الطبي المتنقل بجمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن القطاع يعيش أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل الانهيار الكامل لمنظومة الأمن الغذائي، ونقص حاد في المياه والدواء، في وقت تعمل فيه المستشفيات بطاقة تفوق 250% من قدرتها الاستيعابية.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن ما يحدث هو تجويع وتعطيش جماعي ممنهج، حيث لا تغطي الآبار المتاحة في غزة سوى 12% فقط من احتياجات السكان، الذين يتركزون حاليًا في مناطق غرب القطاع، وهي لا تمثل سوى 10% من مساحة غزة، بعد أن صنّف الاحتلال باقي المناطق كمناطق حمراء يُمنع الدخول إليها.

وأضاف أن "الناس يفترشون الشوارع وشارع البحر، في خيام مهترئة لا تقيهم حرارة الشمس أو تقلبات الطقس"، مشيرًا إلى أن الظروف الصحية تزداد سوءًا، مع تفاقم مشاكل الصرف الصحي وانتشار الأمراض الجلدية والمعدية، إلى جانب تصاعد حالات سوء التغذية، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن.

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