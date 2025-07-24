تصعيد إسرائيلي يستهدف الأحياء السكنية في غزة وخان يونس|تفاصيل

تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية.

وأفاد مراسل «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، بشير جبر، أن القصف طال أحياءً مكتظة بالسكان، خاصة في مدينة غزة وخان يونس، حيث امتدت الغارات إلى عمق المناطق المدنية.

غارات عنيفة على حي الرمال والزيتون ومناطق شرقية

شنت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، قبيل دقائق من المداخلة، غارة عنيفة على حي الرمال وسط مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات نقلت إلى مستشفى الشفاء. وتزامن القصف الجوي مع قصف مدفعي مكثف استهدف أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، ما أدى إلى تدمير منازل وسقوط شهداء ومفقودين لا تزال فرق الإنقاذ عاجزة عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف.

استهداف جنوب القطاع وسقوط أطفال بين الضحايا

وفي خان يونس، استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية المنطقة الشمالية الغربية، ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. كما سقط ثلاثة شهداء بالقرب من مركز توزيع المساعدات الأمريكية بالمنطقة الجنوبية للمدينة.

25 شهيدًا منذ الفجر.. والموت يلاحق المدنيين

منذ ساعات الفجر وحتى لحظة إعداد التقرير، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 25 شهيدًا، نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي المتواصل، في تصعيد يهدد بكارثة إنسانية متفاقمة.

على الصعيد الإنساني، حذّر مراسل «القاهرة الإخبارية» من أن المجاعة باتت تحصد أرواح المدنيين، لا سيما الأطفال، مع تزايد حالات فقر الدم والإغماء والأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وذكر أن النظام الصحي في غزة يوشك على الانهيار الكامل وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، مما ينذر بارتفاع جديد في أعداد الضحايا خلال الأيام المقبلة.