نائبة: مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي

أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تواصل بذل جهود مكثفة مع كافة الأطراف الدولية المعنية من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأشارت “خطاب” إلى أن الدولة المصرية تتحرك على أكثر من مستوى، سياسيًا وإنسانيًا، لضمان تدفق الإمدادات الأساسية لأهالي غزة، مشيدة بتنسيق مصر المستمر مع المنظمات الدولية والشركاء الإقليميين لتأمين دخول المساعدات.

وأضافت أن 166 شاحنة محمّلة بالمساعدات دخلت إلى قطاع غزة منذ صباح أمس وحتى فجر اليوم، عبر معبري زكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم، موضحة أن الشحنات تضمنت الدقيق، والمواد الغذائية، والمستلزمات الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في ظل الأزمة الراهنة.

وشددت النائبة على أن الدور المصري ثابت وراسخ في دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية أو المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن مصر ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تجاوز هذه المحنة، وإقامة دولته المستقلة.