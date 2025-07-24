مجدي مرشد: إغاثة غزة وإدخال المساعدات يعكس تحركات القاهرة لدعم الشعب الفلسطيني

ثمن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب بالجهود المتواصلة من الدولة المصرية بإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج

وقال مرشد – في تصريحات اليوم –أن نجاح مصر في إدخال 166 شاحنة من خلال معبري زكيم شمال قطاع غزة وكرم أبو سالم يعكس الجهود المصرية الضخمة التي تبذلها لدعم الشعب الفلسطيني بشكل دائم منذ الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 مؤكدا أن مصر قدمت أكثر من ثلثي المساعدات للقطاع والدور الذي تقوم به غير مسبوق في تخفيف المعاناة

وأكد مرشد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره والضغط على اسرائيل بشكل عمل من أجل وقف هذه الممارسات الشنيعة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني من تجويع وقتل والقضاء على الأخضر واليابس في قطاع غزة مشددا على أن الموثق المصري ثابت وصامد أمام مخططات تهجير الشعب الفلسطيني ولن ترضخ الدولة المصرية لأي ضغوط للتفريط في حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة .

وأشار إلى أن مصر ستواصل دورها التاريخي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية مهما بلغت التحديات، وأن التزامها الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني سيبقى ركيزة رئيسية في سياستها الخارجية،