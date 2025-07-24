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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حزب إرادة جيل: جهود مصر لدعم فلسطين ورفع المعاناة عن غزة لم تتوقف

رئيس حزب إرادة جيل
رئيس حزب إرادة جيل
عبد الرحمن سرحان

ثمن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، الموقف المصري الداعم، على الدوام، للقضية الفلسطينية، بالفعل، وليس بسياسة الصوت العالي، كما يفعل البعض دون أدنى فعل، مشيرًا إلى أن تلك القضية تتصدر اهتمامات القيادة السياسية والدولة المصرية وعلى رأس أولويات الدبلوماسية المصرية.

وأشاد النائب تيسير مطر، بجهود مصر الأخيرة لمحاولة تخفيف حدة الأزمة داخل قطاع غزة، ولاسيما بعد انتشار المجاعة التي أثرت على الأهالي والأطفال بشكل كبير، وقيامها بدخول نحو 166 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة بدءا من أمس حتى فجر اليوم من معبري زكيم  شمال قطاع غزة وكرم أبو سالم، حيث أن المساعدات تشتمل على شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وهي من المساعدات العاجلة والضرورية لأهالي القطاع الذين عانوا من الحرب الدائرة منذ أكثر عام ونصف العام.

وقال رئيس حزب إرادة جيل، إن مصر تكثف جهودها مع كل الأطراف الدولية لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الفترة الحالية، لاسيما وأنه وفقًا لما تم إعلانه بأنه جار اليوم إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة أخرى إلى قطاع غزة تشتمل على 137 شاحنة دقيق والباقي مواد غذائية.

كما ثمن النائب تيسير مطر، جهود الهلال الأحمر المصري، الذي يرفع درجة استعداده بالعمل على إدخال مزيد من المساعدات المصرية إلى غزة خلال الساعات القادمة، وهو ما يعني حلًا تدريجيًا للأزمة، بالتزامن مع قيام حركة حماس بتسليم ردها على الوسطاء المصريين والقطريين بشأن المقترحات الأخيرة المتعلقة بوقف إطلاق النار، والدذي اشتمل على موقفها من إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بقطاع غزة وأعداد الأسرى الفلسطينيين المطلوب الإفراج عنهم.

للقضية الفلسطينية النائب تيسير مطر حزب إرادة جيل الموقف المصري بسياسة الصوت العالي القيادة السياسية

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