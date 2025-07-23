مندوب فلسطين: إسرائيل دمرت كل شيء في غزة.. و تتعمد استهداف الجوعى

قال، رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة إن إسرائيل دمرت كل شيء في غزة، مشيراً إلى أنها تتعمد استهداف الجوعى في القطاع الفلسطيني، بحسب "العربية".





وتابع في جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية "غزة مدمرة بالكامل.. ولم يعد هناك فيها أي مظاهر للحياة"، مضيفا "ندعو الآن لتشكيل تحالف من الراغبين في إنهاء مآساة غزة".





ووفقا للأمم المتحدة، فإن معظم الإصابات وقعت أثناء توجه الفلسطينيين إلى مواقع التوزيع التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المثيرة للجدل، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، والتي بدأت عملها في 27 مايو.





وقال مسؤولون وشهود عيان فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن معظم هذه الوفيات.