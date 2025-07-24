لا ننسى.. عمال فلسطين يشكرون مصر على مواقفها المشرفة من قضيتهم

استقبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وفدًا رفيع المستوى من الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين، في خطوة تعزز أواصر الأخوة والتعاون النقابي العربي المشترك، وتؤكد الروابط التاريخية المتينة بين الشعبين الشقيقين.

ترأس اللقاء من الجانب المصري عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبحضور عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اللذان رحبا بالضيوف الكرام في بلدهم الثاني مصر.

وقد ضم الوفد الفلسطيني: عيد النامولي، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين، ورئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين فرع جمهورية مصر العربية، حسين قرابصة، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين، أسامة الحاج أحمد، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين، نضال النامولى، المركز الاعلامى باتحاد عمال فلسطين.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأعرب الجمل عن بالغ سعادته باستقبال الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا اللقاء يمثل تجسيدًا لعمق العلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين على كافة المستويات، خاصة على الصعيد النقابي.

وقال الجمل، إننا نرحب بأشقائنا الكرام من الاتحاد العام لعمال فلسطين في بيتهم، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونؤكد لهم دعمنا الكامل والثابت لقضيتكم العادلة ونضالكم المستمر من أجل حقوقكم المشروعة.

وأضاف أن قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية، وستظل دومًا في قلوب وعقول عمال مصر وشعبها العظيم، مشددا: "نقف معكم قلباً وقالبًا حتى يتحقق النصر وتستعيدوا كافة حقوقكم".

من جانبه، توجه الوفد الفلسطيني بخالص الشكر والتقدير للاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، قائلا: “يحمل الوفد الفلسطيني إليكم تهنئة الأخ المناضل كامل حميد، الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأثنى الوفد، في كلماته، على الدور المحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

وأشاد الوفد الفلسطيني بشكل خاص بموقف مصر المشرف خلال مؤتمر العمل الدولي الأخير، قائلًا إننا "لا ننسى وقفة مصر المشرفة بجانب وفد فلسطين في مؤتمر العمل الدولي الأخير، والذي تكلل بفضل الله ثم بفضل دعم مصر والدول الشقيقة، باعتماد منظمة العمل الدولية فلسطين كدولة مراقب، هذا الموقف يعكس مبدأً أصيلًا لدى مصر وشعبها بدعم الحق والعدالة".

تخلل اللقاء مناقشات مثمرة حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين في مختلف المجالات النقابية، وتبادل الخبرات والتجارب، والتنسيق حول القضايا العمالية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان، أهمية استمرار التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات التي تواجه عمال الأمة العربية.

يأتي هذا اللقاء لتكريم عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتقديرا للجهود المبذولة بانتخاب فلسطين عضو مراقب في منظمة العمل الدولية، ولتعزيز العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط بين نقابات عمال مصر وفلسطين، ويؤكد الروابط الأخوية الراسخة والتضامن المستمر بين الشعبين الشقيقين في مواجهة التحديات وتحقيق الآمال المشتركة.