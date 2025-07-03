لتحديد سلوك الأطفال.. مصر تستطيع تستعرض تجربة المارشميلو

قال الإعلامي أحمد فايق، إن تجارب علم النفس والاجتماع، التي تحاول دراسة السلوك الإنساني، نتعلم منها الكثير، مشيرا إلى أن هناك تجربة تمثلت في تمرير كرة السلة بين مجموعة من البشر .

وأضاف "فايق" خلال برنامج "مصر تستطيع" على قناة "dmc": " هناك اختبار آخر، وهو اختبار المارشميلو، وهو اختبار هام للغاية، يمكن من خلاله تربية الأبناء تربية سليمة، حيث أحضروا طفلا، وخيروه بين خيارين، أولهما أن يأخذ قطعة المارشميلو الآن، أو بعد ساعة يحصل على قطعتين مارشميلوا".

وتابع قائلا : في حقيقة الأمر أن شخص ما مر أمام الأشخاص التي تقوم بعد التمريرات، و50% من المشاهدين لم يلحظوا مرور هذا الشخص وركزوا بشكل كامل في عد التمريرات، وكانت النتيجة أن نتائج عدهم للتمريرات جاءت سليمة".

وأضاف "هذا المشهد يمكن تطبيقه على مواقع التواصل الاجتماعي وكيف نراها الآن، وهذه الظاهرة تسمى بالعمى غير المقصود، ويعكس تأثر الإدراك بدرجة التركيز .