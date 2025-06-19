"مصر تستطيع" يطلق مسابقة في اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

أطلق برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة DMC، مسابقة في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، ضمن منافسة قوية ومباشرة على الهواء بين فريقين يحملان اسمين من رموز الأدب العربي: "نجيب محفوظ" و"يوسف إدريس".

ويمثل فريق "نجيب محفوظ" كل من سلمى وليد، الطالبة بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بالدقي، ولجين عبد العال من مدرسة الأورمان الثانوية بنات، فيما يتكون فريق "يوسف إدريس" من زياد مصطفى ويوسف خالد إبراهيم، الطالبين بمدرسة المتفوقين بعين شمس.

وأكد الإعلامي أحمد فايق أهمية هذه الحلقات، قائلًا: "الحلقات دي مهمة لأننا بنذاكر مع أولادنا وإخواتنا في الثانوية العامة، ونتعلم ونضيف معلومات جديدة لأنفسنا أيضًا".

ويواصل برنامج "مصر تستطيع" تقديم محتوى تعليمي مميز، من خلال إجراء اختبارات حية على الهواء، تجمع بين المتعة والفائدة وتساهم في دعم الطلاب خلال فترة الامتحانات.