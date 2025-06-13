مصر تستطيع يقدم مسابقة في مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

يقدم برنامج "مصر تستطيع" مسابقة في مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة، في منافسة قوية وشرسة بين فريقي الجيزة والقليوبية، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق.

ويمثل محافظة القليوبية الطالبتان سلمى هادر وسارة خالد من مدرسة طوخ الخاصة، بينما تمثل محافظة الجيزة الطالبتان جنة حسين من مدرسة الأورمان بالعجوزة، وياسمين عنتر من مدرسة العجوزة الثانوية بنات.

وقال الإعلامي أحمد فايق: "أهمية هذه الحلقات تكمن في أننا نذاكر مع أبنائنا وإخواننا في الثانوية العامة، ونتعلم ونضيف معلومة جديدة لنا".

ويقدم برنامج "مصر تستطيع" مسابقة لطلاب الثانوية العامة، تتضمن إجراء اختبارات على الهواء.