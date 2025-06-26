"مصر تستطيع" يطلق مسابقة في الأحياء لطلاب الثانوية بين القاهرة والجيزة

يقدم برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر شاشة قناة DMC، مسابقة متميزة في مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة، في إطار منافسة قوية تجمع بين فريقي محافظتي القاهرة والجيزة.

ويمثل محافظة الجيزة في المسابقة، فريق من مدرسة الأورمان الثانوية بنات يضم الطالبتين رحمة حسن وسلمى رجب، بينما يمثل محافظة القاهرة فريق من مدرسة المتفوقين بعين شمس يضم الطالبين أحمد سيفين وأحمد عاطف.

وأكد الإعلامي أحمد فايق خلال الحلقة أن "أهمية هذه المسابقات تكمن في أننا نذاكر مع أولادنا وإخوتنا في الثانوية العامة، ونتعلم معهم ونضيف لأنفسنا معلومات جديدة ومفيدة".