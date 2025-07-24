ضياء رشوان: السادات لم يخرج من العباءة العربية في القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّه منذ عام 1948، وهو ما أسماه بالبداية الفعلية للقضية الفلسطينية، تغيرت ملامح الشعب المصري وتغيرت نظم سياسية، فقد كان هناك النظام الملكي، ثم النظام الثوري مع جمال عبد الناصر، ثم محمد أنور السادات، وصولا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

القضية الفلسطينية

وأضاف رشوان، في حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "مع تغير سمات في الشعب وتغير نظم الحكم التي كانت متعارضة في أوضاعها الداخلية، لم يقل أبدا إن الحدود الشرقية لا تشكل خطرا على مصر"، مشددًا على أنّ الرئيس الراحل محمد أنور السادات لم يخرج من العباءة العربية في القضية الفلسطينية رغم اختلاف الاجتهادات.

وتابع: "علاقتنا بالقضية الفلسطينية ليست علاقة طرف مستجد سمع عن القضية منذ وقت قريب، فعلاقة مصر بالقضية تتداخل فيها الجغرافيا والتاريخ والمصلحة والأمن القومي، كما أن الدم المصري مختلط مع اهلنا في غزة اختلاطا أسريا وعائليا، بآلاف العائلات من مصر وغزة".