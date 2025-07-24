بسبب هذه السيدة | ضياء رشوان وميمي جمال في ضيافة ستوديو إكسترا

قالت الإعلامية لما جبريل، خلال تقديمها برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، إن البرنامج يتضمن حوارًا خاصًا مع الكاتب الصحفي الكبير ضياء رشوان، في فقرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، واقتراب اتفاق وشيك في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرةً إلى أن الفقرة ستتطرق إلى تفاصيل جديدة حول هذا الملف الساخن.

كما أعلنت جبريل عن استضافة الفنانة القديرة ميمي جمال، في لقاء فني مميز تستعرض خلاله مسيرتها الطويلة وتجاربها الثرية في عالم الفن.

نتائج الثانوية العامة وما يرتبط بها

من جانبه، أوضح الإعلامي محمود السعيد أن البرنامج سيتضمن أيضًا فقرة «اشتباك»، والتي تتناول نتائج الثانوية العامة وما يرتبط بها من حديث حول التنسيق، مشيرًا إلى أن كليات القمة توشك على الانتهاء، بينما يتجه الطلاب بشكل متزايد نحو التخصصات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبرامج المميزة في الجامعات الجديدة.

وأضاف السعيد أن البرنامج سيعرض كذلك حكاية إنسانية مؤثرة من زهرة الجنوب، محافظة أسوان، وهي قصة الحاجة فاطمة علي محمد، التي استطاعت أن تحقق أمنيتها في تعلم القراءة والكتابة، رغم اقترابها من عامها الثمانين، في نموذج ملهم لقوة الإرادة وتحقيق الحلم في أي مرحلة من العمر.