قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان ماكرون نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية وصمة عار
إخماد حريق في مصنع مواد غذائية بالقطامية .. صور
ضياء رشوان: لا وجود فعليًا لرفح في الجانب الفلسطيني بسبب القصف والتمركز الإسرائيلي
محمود محيي الدين: إثيوبيا وتشاد وزامبيا وغانا اعترفوا بالعجز عن سداد الديون
أعراضه بتحصل لكتير مننا .. ما هو سرطان الرئة وما أسبابه وطرق الوقاية منه؟
أقوم الليل وأصلي الفجر ولا يُستجاب دعائي .. فماذا أفعل؟
هذا الشرط أساسي | ضوابط جديدة للتشغيل بالقطاع الخاص
الأزهر يكشف حقيقة لقاء الإمام الأكبر بـ تركي آل الشيخ وعرض الـ5 مليارات جنيه
بعد تصريحات سعاد صالح عن جواز تدخينه.. الإفتاء: تعاطي الحشيش محرم شرعًا
هيئة الكتاب تفتتح أول منفذ بيع داخل مكتبة بورسعيد العامة
اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2025 تبدأ خلال أيام .. اعرف الكليات وشروط التقديم
ضياء رشوان: دعم مصر للقضية الفلسطينية ليس عاطفيًا بل نابع من مصلحة قومية تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسبب هذه السيدة | ضياء رشوان وميمي جمال في ضيافة ستوديو إكسترا

ستوديو إكسترا
ستوديو إكسترا
محمد البدوي

قالت الإعلامية لما جبريل، خلال تقديمها برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، إن البرنامج يتضمن حوارًا خاصًا مع الكاتب الصحفي الكبير ضياء رشوان، في فقرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، واقتراب اتفاق وشيك في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرةً إلى أن الفقرة ستتطرق إلى تفاصيل جديدة حول هذا الملف الساخن.

كما أعلنت جبريل عن استضافة الفنانة القديرة ميمي جمال، في لقاء فني مميز تستعرض خلاله مسيرتها الطويلة وتجاربها الثرية في عالم الفن.

 نتائج الثانوية العامة وما يرتبط بها  

من جانبه، أوضح الإعلامي محمود السعيد أن البرنامج سيتضمن أيضًا فقرة «اشتباك»، والتي تتناول نتائج الثانوية العامة وما يرتبط بها من حديث حول التنسيق، مشيرًا إلى أن كليات القمة توشك على الانتهاء، بينما يتجه الطلاب بشكل متزايد نحو التخصصات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبرامج المميزة في الجامعات الجديدة.

وأضاف السعيد أن البرنامج سيعرض كذلك حكاية إنسانية مؤثرة من زهرة الجنوب، محافظة أسوان، وهي قصة الحاجة فاطمة علي محمد، التي استطاعت أن تحقق أمنيتها في تعلم القراءة والكتابة، رغم اقترابها من عامها الثمانين، في نموذج ملهم لقوة الإرادة وتحقيق الحلم في أي مرحلة من العمر.

ضياء رشوان الثانوية العامة نتائج الثانوية العامة إسرائيل حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

الفنان محمد فؤاد أثناء زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ

أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور

تنسيق الجامعات

سياسة واقتصاد 85.1 % والإعلام80%و 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

تنسيق الجامعات 2025

هل ارتفعت الحدود الدنيا؟.. توقعات تنسيق الجامعات 2025 كاملة لكل شعبة

انقطاع الكهرباء

الكهرباء تعتذر عن انقطاع التيار وتكشف حقيقة العودة لتخفيف الأحمال

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مفيش تسريب والغش قل| وزير التعليم: نجحنا في امتحانات الثانوية العامة 2025

ترشيحاتنا

يزن السعيد

يزن السعيد يطرح أحدث أعماله الغنائية .. فى بالى

نسرين طافش

نسرين طافش تعلن عن موعد طرح كليب أغنيتها الجديدة "روقان"

نانسي عجرم

أحدث ظهور لـ نانسي عجرم وزوجها في فيديو عفوي ورومانسي

بالصور

تحذير صحي .. غسل الدجاج النيء قبل الطهي قد يعرّضك للتسمم الغذائي

غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري

ثورة في الطب .. علماء يستخرجون لقاحًا من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

تحذير في بريطانيا | استرجاع فوري لبخاخ مرضى الربو

بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو

هيغني لحبيبته.. توليت يكشف تفاصيل ألبومه "نار الهوى"

تووليت
تووليت
تووليت

فيديو

يزن السعيد

يزن السعيد يطرح أحدث أعماله الغنائية .. فى بالى

داليا مصطفى

بطل تفكر في المشاكل.. داليا مصطفى تنصح متابعيها للعيش بسعادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد