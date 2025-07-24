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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفوض اللجنة الأمريكية: نرصد انتهاكات الحريات حول العالم بلا استثناء

غزة
غزة
علي مكي

أكد محمد السنوسي، مفوض اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF)، أن اللجنة تُعد هيئة فيدرالية مستقلة، تم إنشاؤها بقرار من الكونجرس الأمريكي عام 1998، وتضطلع بمهمة تقديم توصيات سياسية إلى الرئيس الأمريكي، ووزير الخارجية، وأعضاء الكونجرس بشأن أوضاع الحريات الدينية في مختلف دول العالم.

وأوضح السنوسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC" المذاع على قناة DMC، أن اللجنة تصدر تقريرًا سنويًا علنيًا يرصد الانتهاكات المستمرة والمنهجية للحريات الدينية، وتوصي بإدراج الدول المخالفة على قائمة "الدول ذات القلق الخاص".

"اللجنة تعمل مع كل الإدارات الأمريكية، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، وتصدر توصياتها بصورة مستقلة وشفافة"، حسبما قال السنوسي، مشيرًا إلى أن جميع تقارير اللجنة متاحة للعامة عبر موقعها الرسمي.


وأشار السنوسي إلى أن اللجنة تتابع بقلق الأوضاع في سوريا، وخصوصًا الانتهاكات التي تطال الأقليات الدينية في محافظة السويداء، مشددًا على أن الحكومة السورية الانتقالية فشلت في توفير الحماية الكافية لتلك الفئات.

كما أكد أن اللجنة أصدرت بيانًا رسميًا بشأن الأوضاع في غزة، خاصة في ما يتعلق بالجانب الديني، مشددًا على أن اللجنة ترصد الانتهاكات الدينية أيًا كان مرتكبها، بما في ذلك تلك التي ترتكبها إسرائيل ضد المسلمين والمسيحيين على حد سواء.


واختتم السنوسي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتبنى مواقف سياسية، بل تعمل من منطلق دفاعها عن الحريات الدينية كحق إنساني عالمي، وتحرص على أن تكون توصياتها مبنية على معايير موضوعية وأدلة موثقة دون محاباة لأي جهة.

غزة سوريا محمد السنوسى

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