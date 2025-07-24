إدخال المساعدات إلى غزة .. ترحيب عمالي بتحركات مصر لدعم الشعب الفلسطيني

أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بجهود الدولة المصرية في إدخال 166 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر "زكيم" و"كرم أبو سالم"، شملت الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الاستعداد لإدخال 180 شاحنة إضافية خلال الساعات المقبلة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يمر بها سكان القطاع.

وأكد النائب عبد الفضيل، أن ذلك يعكس تحركات مصر لدعم الشعب الفلسطيني، وكسرت الحصار الإنساني عن القطاع ورفض خنق الفلسطينيين، فضلا عن ريادة مصر الإنسانية والدبلوماسية، والتزامها بدورها القومي والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وأن مصر لم ولن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا كبيرة من أجل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ورفضها القاطع لتهجير الأشقاء الفلسطينيين، لم يتغير، وأن 80% من المساعدات والإعانات التي دخلت إلى قطاع غزة من مصر.