الجيل يشيد بدخول المساعدات إلى غزة : لا مزايدة على دور مصر التاريخي

أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل، أن دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية إلى قطاع غزة، يؤكد جدية التحركات المصرية في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وحرص الدولة المصرية على الالتزام بدورها الإنساني والوطني تجاه سكان القطاع رغم كل التعقيدات الميدانية والسياسية وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب ومجاعة.

وقال "قاسم" في تصريحات صحفية اليوم، إن الجهود المصرية في هذا الملف لم تتوقف لحظة، سواء من خلال فتح المعابر أو التنسيق مع الأطراف الدولية المختلفة لتسهيل إدخال المساعدات، أو عبر استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، مؤكدًا أن ما تقوم به مصر هو الترجمة الفعلية للدبلوماسية المسؤولة التي تضع حياة الإنسان فوق أي حسابات.

وشدد أمين تنظيم الجيل أن مصر كانت وستظل الحائط الصلب للقضية الفلسطينية، وأن تاريخها المشرف ومواقفها الثابتة لا تحتمل التشكيك أو المزايدة.

واختتم قائلا: "من يزايد على مصر أو يشكك في نواياها، إنما يغالط التاريخ والواقع معًا، فالقاهرة كانت دائمًا قبلة الحلول وداعمة للحق الفلسطيني، من منطلق ثابت وراسخ لا يتغير".