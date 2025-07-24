قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك جديد من الرئيس الفرنسي بشأن موعد الاعتراف بدولة فلسطين
الدواء: 62% من الصيدليات سجلت بمبادرة سحب المستحضرات منتهية الصلاحية
ماكرون يعلن: فرنسا ستعترف بدولة فلسطين
تجار مخدرات .. قرار ضد 3 أشخاص غسلوا 75 مليون جنيه
عالم بالأوقاف: إدارة الوقت في الإسلام فريضة إيمانية وليست رفاهية دنيوية
طارق فهمي: اصطفاف الفرقة الرابعة والسادسة في احتفالات نصر أكتوبر أصاب إسرائيل بالرعب
رئيس جامعة الجلالة: لا يمكن تدريس خريجي 2030 بعقلية ومناهج 1900
الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة على كوريا الشمالية
موعد مباراة الأهلي الودية أمام البنزرتي التونسي
سعاد صالح : تدخين الحشيش حلال .. وغشاء البكارة جائز ترقيعه
ستارمر: نعتزم التحاور مع فرنسا وألمانيا عن كيفية وقف القتل في غزة
مقابل نصف مليون جنيه .. عقوبة رادعة لطبيب متهم بابتزاز طليقته بصور خادشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجيل يشيد بدخول المساعدات إلى غزة : لا مزايدة على دور مصر التاريخي

أحمد محسن قاسم
أحمد محسن قاسم
معتز الخصوصي

أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل، أن دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية إلى قطاع غزة، يؤكد جدية التحركات المصرية في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وحرص الدولة المصرية على الالتزام بدورها الإنساني والوطني تجاه سكان القطاع رغم كل التعقيدات الميدانية والسياسية وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب ومجاعة.

وقال "قاسم" في تصريحات صحفية اليوم، إن الجهود المصرية في هذا الملف لم تتوقف لحظة، سواء من خلال فتح المعابر أو التنسيق مع الأطراف الدولية المختلفة لتسهيل إدخال المساعدات، أو عبر استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، مؤكدًا أن ما تقوم به مصر هو الترجمة الفعلية للدبلوماسية المسؤولة التي تضع حياة الإنسان فوق أي حسابات.

وشدد أمين تنظيم الجيل أن مصر كانت وستظل الحائط الصلب للقضية الفلسطينية، وأن تاريخها المشرف ومواقفها الثابتة لا تحتمل التشكيك أو المزايدة.

واختتم قائلا: "من يزايد على مصر أو يشكك في نواياها، إنما يغالط التاريخ والواقع معًا، فالقاهرة كانت دائمًا قبلة الحلول وداعمة للحق الفلسطيني، من منطلق ثابت وراسخ لا يتغير".

غزة البرلمان النواب قطاع غزة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

الفنان محمد فؤاد أثناء زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ

أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور

تنسيق الجامعات

سياسة واقتصاد 85.1 % والإعلام80%و 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

تنسيق الجامعات 2025

هل ارتفعت الحدود الدنيا؟.. توقعات تنسيق الجامعات 2025 كاملة لكل شعبة

انقطاع الكهرباء

الكهرباء تعتذر عن انقطاع التيار وتكشف حقيقة العودة لتخفيف الأحمال

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مفيش تسريب والغش قل| وزير التعليم: نجحنا في امتحانات الثانوية العامة 2025

ترشيحاتنا

د. أيمن أبو عمر

كيف نتعلم إدارة الوقت؟ أيمن أبو عمر يجيب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: مشاهد يومك قد تقودك إلى الجنة أو النار.. وفرغ قلبك لله وقت العبادة

فضل قرةءة سورة الكهف

هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد مغرب الخميس.. اعرف الوقت الصحيح

بالصور

تحذير صحي .. غسل الدجاج النيء قبل الطهي قد يعرّضك للتسمم الغذائي

غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري

ثورة في الطب .. علماء يستخرجون لقاحًا من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

تحذير في بريطانيا | استرجاع فوري لبخاخ مرضى الربو

بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو

هيغني لحبيبته.. توليت يكشف تفاصيل ألبومه "نار الهوى"

تووليت
تووليت
تووليت

فيديو

داليا مصطفى

بطل تفكر في المشاكل.. داليا مصطفى تنصح متابعيها للعيش بسعادة

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد