شريف عامر: نتنياهو عمره ما وقع اتفاق مع الجانب الفلسطيني طوال تاريخ عمله

أكد الإعلامي شريف عامر، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يحكم اسرائيل كأطول رئيس وزراء في تاريخ اسرائيل حتى أكثر من بن جوريون مؤسس اسرائيل نفسه، قائلا: "نتنياهو لم يمضى أي اتفاق مع الجانب الفلسطيني طوال تاريخ عمله إلا اتفاق واحد يخص أمور مرتبطة بكيفية إدارة الأمور في الخليل".

وأضاف شريف عامر، خلال تعليق ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه حال الوصول إلى اتفاق هدنة ووقف اطلاق النار في غزة اليوم ستكون هذه المفاجأة بالنسبة له وليس عدم الاتفاق، مضيفا: "بقالنا أسابيع بنتكلم أن الاتفاق كان وشيك وده كان كلام ترامب وكل كام يوم يعلن إن في اتفاق".

وتابع: "كل كلام وتصريحات ترامب تلاشت اليوم وآخر التطورات لو عملت مقارنة بين رد الفعل الاسرائيلي والامريكي بخصوص مفاوضات الدوحة تجد بيانات شبه متطابقة وويتكوف يحمل حماس عدم الوصول لاتفاق وكذلك اسرائيل وويتكوف يسحب الوفد للتشاور في امريكا وكذلك نتنياهو يسحب وفد اسرائيل للتشاور".