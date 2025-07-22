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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شريف عامر: المجاعة تستخدم كسلاح للحرب في غزة

شريف عامر
شريف عامر
علي مكي

علق الاعلامي شريف عامر، على مشاهد القتل في قطاع غزة وسقوط عشرات الضحايا يوميا بسبب الجوع، قائلا: "المجاعة شوفناها في العصور الوسطى وشوفناها في دراما هوليوود إنما تستخدم سلاح للحرب في غزة لم اتصور إن تأتي هذه اللحظة".

وأضاف شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه من جيل رأى القتل الاسرائيلي بالسلاح لكن جديد بالنسبة له القتل بالجوع، مضيفا: "جيلي لم يلاقى استخدام الجوع كسلاح وهذا الخبر ليس محل اهتمام على مستوى مصري عربي لكن العالم، والعالم بقى في أسطورة ثانية وهي مسألة العالم المتقدم واحنا كمصريين وعرب نشوف أرقام قتلى مفزعة".

وتابع: "لابد من إعادة النظر في مفهوم العالم المتقدم، إذا كانت المجاعات تُستخدم كوسيلة قتل"، مشيرًا إلى أن هناك 26 دولة حليفة لإسرائيل طالبت رسميًا بوقف الحرب في غزة، لكن إسرائيل لا تعير اهتمامًا سوى بموقف حليف واحد فقط، وهو الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم تغيّر موقفها الثابت تجاه دعم الاحتلال.

ولفت شريف عامر، إلى صدور ثلاثة بيانات دولية خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها بيان سعودي رحّب بموقف الـ26 دولة المطالبة بوقف الحرب، مؤكدًا أن السعودية جددت رفضها القاطع لاستهداف المدنيين الفلسطينيين من قِبل الاحتلال، مؤكدًا على أن "فخاخ الجوعى" لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة، في مشهد يُجسد حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

شريف عامر غزة المجاعة

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