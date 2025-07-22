رئيس حزب الاتحاد: بيانات الأمم المتحدة تكشف عن كارثة إنسانية في غزة

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن البيان الصادر عن وزراء خارجية 25 دولة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع، مؤكدًا أن ما تضمنه من مطالب واضحة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين، يجب أن ينعكس على المواقف الرسمية لتلك الدول.

وأكد "صقر"، في تصريحات صحفية أن موقف الحزب يتسق تمامًا مع رؤية الدولة المصرية الرافضة لمخططات التهجير القسري تحت ما يسمى بـ"المدن الإنسانية"، مشددًا على أن هذا الطرح يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة لا يمكن تبريرها.

وأشاد رئيس حزب الاتحاد بتأكيد البيان على رفض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والعنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحويل هذه المواقف إلى إجراءات رادعة تضع حدًا لهذه الانتهاكات المستمرة.

كما علّق "صقر" على تحذيرات الأمم المتحدة بشأن الوضع الكارثي في غزة، قائلًا: "ما ورد في تقرير الأمم المتحدة يعبّر عن حجم الجريمة التي تُرتكب بحق المدنيين في القطاع، حيث يعيش أكثر من مليوني إنسان في ظروف لا تليق بالبشر، دون طعام أو مياه نظيفة، في ظل انهيار المنظومة الصحية بالكامل."

وأضاف أن "الوقت لم يعد يسمح بالاكتفاء بالبيانات، بل يجب أن تتحول هذه المواقف الدولية إلى ضغوط فاعلة على الاحتلال لوقف القصف والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، واستئناف المسار السياسي العادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية."

وأكد "صقر" على دعم مصر الكامل لجهود وقف إطلاق النار بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل في قلب أولويات الأمن القومي العربي.