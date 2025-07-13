حزب الاتحاد يدفع بـ9 مرشحين شباب في 7 محافظات بانتخابات الشيوخ

نظم حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر ورشة عمل لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ ، بحضور قيادات الحزب وأعضاء المكتب السياسي والأمانة المركزية، وأمناء الحزب في المحافظات.

واستعرض المستشار رضا صقر محطات مؤثرة في تاريخ الحزب خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، والتي عاد فيها الحزب إلى المشاركة السياسية الفعالة، وتم فيها إعادة هيكلة برنامج الحزب واستقطاب كوادر سياسية متميزة، والمشاركة في فعاليات الحوار الوطني، حيث كان حزب الاتحاد من بين أكثر الاحزاب السياسية حضورا ومشاركة في جلسات الحوار، كما كان حضور الحزب قويا في كل المناسبات الرئاسية والحكومية الهامة، وشارك الحزب في مناقشة العديد من القوانين التي تم عرضها على مجلس النواب، وأبرزها قانون الإجراءات الجنائية وقانون الايجار القديم.

فيما استعرض الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، نائب رئيس الحزب والأمين العام، دور الحزب في دعم الوعي المجتمعي بالأجندة الوطنية، ومشاركاته الجماهيرية في تأكيد الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، والذي توج في المشاركة في الحملة الانتخابية للرئيس السيسي.

وأكد الأمين العام على أهمية مشاركة الحزب للمرة الاولى في تاريخه منذ عام 2011 في انتخابات مجلس الشيوخ، وهي خطوة تاريخية تحسب للمستشار رضا صقر رئيس الحزب الذي قاد مرحلة تطوير وتأصيل الدور السياسي الجديد للحزب في الحياة السياسية المصرية.

فيما قاد النائب محمد الشورى النائب الاول لرئيس الحزب وامين التنظيم، ورشة العمل لتنسيق رؤية مرشحي الحزب في الدعاية الانتخابية، وكيفية التواصل مع الكتل التصويتية المختلفة والتركيز على الشباب وطرق عرض برنامج الحزب ورؤيته وفق طبيعة كل محافظة.

ودفع حزب الاتحاد دفع بتسعة من مرشحيه في انتخابات الفردي بمجلس الشيوخ، في محافظات القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية وسوهاج والجيزة والشرقية.

وهم: شريف الجعار (الغربية)، شمس زيدان (سوهاج)، إسلاماه مدحت ونهى مصطفى (القاهرة)، شيماء عبد الرسول وأشرف زهران (الإسكندرية)، عبد الرحمن الشهاوي (الدقهلية)، أحمد متولي (الشرقية)، صابرين عليان (الجيزة)، الذين حضروا اللقاء.

وشارك بالحضور من قيادات الحزب: عامر أبو زيد، د. محمود ناجي، عماد سلامة، د. هالة عمر، هويدا مصطفى، هيكل الراوي، هاني مراد، د. كريم العمدة، أحمد الورداني.