قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس
إبادة مستمرة في غزة .. 139 شهيدا و425 مصابا خلال 24 ساعة
يعتقد أنها من علامات الساعة .. هل تقترب بحيرة طبريا من الجفاف؟
رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد ..ظهرت الآن
رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني
3وزراء والمحافظ يفتتحون مكتب توثيق محكمة جنوب الجيزة
ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد
عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تعود للارتفاع وتكسر التوقعات
كوريا الشمالية تحذر أمريكا من أي تحرك ضدها
ممثلو كبرى وسائل الإعلام العالمية في زيارة تعريفية للقاهرة وشرم الشيخ.. صور
وكيل الأزهر: الشباب هم القوة المتحركة في المجتمع وقابلون للتشكل والتغير
بتوجيهات الطيب| قيادات المعاهد الأزهرية يتفقَّدون مراكز تصحيح الشهادة الثانوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الاتحاد يدفع بـ9 مرشحين شباب في 7 محافظات بانتخابات الشيوخ

مرشحي حزب الاتحاد في انتخابات مجلس الشيوخ
مرشحي حزب الاتحاد في انتخابات مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

نظم حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر ورشة عمل لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ ، بحضور قيادات الحزب وأعضاء المكتب السياسي والأمانة المركزية، وأمناء الحزب في المحافظات.

واستعرض المستشار رضا صقر محطات مؤثرة  في تاريخ الحزب خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، والتي عاد فيها الحزب إلى المشاركة السياسية الفعالة، وتم فيها إعادة هيكلة برنامج الحزب واستقطاب كوادر سياسية متميزة، والمشاركة في فعاليات الحوار الوطني، حيث كان حزب الاتحاد من بين أكثر الاحزاب السياسية حضورا ومشاركة في جلسات الحوار، كما كان حضور الحزب قويا في كل المناسبات الرئاسية والحكومية الهامة، وشارك الحزب في مناقشة العديد من القوانين التي تم عرضها على مجلس النواب، وأبرزها قانون الإجراءات الجنائية وقانون الايجار القديم.

فيما استعرض الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، نائب رئيس الحزب والأمين العام، دور الحزب في دعم الوعي المجتمعي بالأجندة الوطنية، ومشاركاته الجماهيرية في تأكيد الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، والذي توج في المشاركة في الحملة الانتخابية للرئيس السيسي.

وأكد الأمين العام على أهمية مشاركة الحزب للمرة الاولى في تاريخه منذ عام 2011 في انتخابات مجلس الشيوخ، وهي خطوة تاريخية تحسب للمستشار رضا صقر رئيس الحزب الذي قاد مرحلة تطوير وتأصيل الدور السياسي الجديد للحزب في الحياة السياسية المصرية.

فيما قاد النائب محمد الشورى النائب الاول لرئيس الحزب وامين التنظيم، ورشة العمل لتنسيق رؤية مرشحي الحزب في الدعاية الانتخابية، وكيفية التواصل مع الكتل التصويتية المختلفة والتركيز على الشباب وطرق عرض برنامج الحزب ورؤيته وفق طبيعة كل محافظة.

ودفع حزب الاتحاد دفع بتسعة من مرشحيه في انتخابات الفردي بمجلس الشيوخ، في محافظات القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية وسوهاج والجيزة والشرقية. 
وهم:  شريف الجعار (الغربية)، شمس زيدان (سوهاج)، إسلاماه مدحت ونهى مصطفى (القاهرة)، شيماء عبد الرسول وأشرف زهران (الإسكندرية)، عبد الرحمن الشهاوي (الدقهلية)، أحمد متولي (الشرقية)،  صابرين عليان (الجيزة)، الذين حضروا اللقاء.

وشارك بالحضور من قيادات الحزب: عامر أبو زيد، د. محمود ناجي، عماد سلامة، د. هالة عمر، هويدا مصطفى، هيكل الراوي، هاني مراد، د. كريم العمدة، أحمد الورداني.

حزب الاتحاد المستشار رضا صقر انتخابات مجلس الشيوخ المشاركة السياسية مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

ترشيحاتنا

المؤتمر السنوي للمجلس المحلي لجنود مريم

الأنبا باخوم يشارك في المؤتمر السنوي لمجلس سيدة الرسل

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

الأنبا إبراهيم يتفقد مؤتمر اجتماع المرحلتين الإعدادية والثانوية بكاتدرائية أم المحبة الإلهية

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تكرم الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية

بالصور

قوام رشيق.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بفستان مخطط

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد

طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد
طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد
طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد

أبسط طريقة عمل فيريرو روشيه في المنزل

طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.

الالتهاب المزمن في الجسم.. عادات تقضى عليه

الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم

فيديو

إيمان عبد اللطيف

طريقة استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

إيمان عبد اللطيف

بعد هبوط أمس المفاجئ.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

فيلم روكي الغلابة

فيلم روكي الغلابة يثير قلق رامي رضوان من زوجته الفنانة دنيا سمير غانم

سعاد حسني وعبدالحليم

سعاد حسني وعبدالحليم اتجوزوا.. آمال رمزي تكشف كواليس وذكريات صادمة من الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد