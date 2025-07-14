قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأولي منذ وقف الحرب مع إسرائيل.. انفجارات غامضة تهز إيران
استهداف مباشر شرق غزة.. صاروخ مضاد للدروع يوقع قتلى وجرحى في جيش الاحتلال
رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع تنفيذ الحواجز البحرية وحماية الشواطئ بالإسكندرية
إبراهيم عادل يعطل انتقال زلاكة لـ نادي الزمالك.. خاص
مصطفى يونس ينتقد طريقة رحيل معلول وصفقة حمدي فتحي.. خاص
مذيع القاهرة الإخبارية يدخل في نوبة بكاء أثناء محاورته ابنة مراسل القناة في غزة
رئيس الوزراء يشهد دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بالإسكندرية
غارات إسرائيلية تستهدف المدنيين في حي التفاح ومناطق متفرقة بغزة.. تفاصيل
قناة السويس تفتح آفاق التعاون مع كوت ديفوار في مجال تطوير الموانئ والتدريب البحري
رئيس الوزراء : الدولة تنفذ منظومة لحماية شواطئ الإسكندرية
مصطفى يونس لـ صدى البلد عن أزمة عروض وسام أبو علي: داين تدان
إعلام عبري: طائرات إسرائيلية استهدفت دبابات سورية تجاوزت الحدود المرسومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حزب الاتحاد: مشاركة مصر في "النيباد" تؤكد ثقة إفريقيا في رؤية السيسي التنموية

المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد
المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد
عبد الرحمن سرحان

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن مشاركة مصر الفعالة في اجتماعات اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات "النيباد" – ذراع التنمية في الاتحاد الإفريقي – تعكس المكانة التي تحظى بها مصر داخل القارة السمراء، بفضل رؤيتها المتزنة ودورها القيادي في دفع قضايا التنمية والاستقرار.

وأضاف صقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع منذ توليه المسؤولية عام 2014، أن يعيد صياغة العلاقات المصرية – الإفريقية على أسس جديدة من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل، وتبادل المصالح، وهو ما انعكس في قوة الحضور المصري في مختلف مؤسسات الاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها "النيباد".

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن مشاركة مصر في اللجنة التوجيهية للنيباد تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن القاهرة تواصل طرح نموذج تنموي متكامل يقوم على تعظيم المصالح المشتركة، لا استغلال الموارد أو فرض الهيمنة، كما تفعل بعض القوى الدولية.

وشدد صقر على أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي داخل إفريقيا، سواء من خلال مشروعات البنية التحتية مثل الربط الكهربائي، أو عبر دعم الأمن والسلم من خلال المراكز الإقليمية لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك برؤية استراتيجية تدعم "أجندة 2063" وتخدم تطلعات الشعوب الإفريقية.

واختتم رئيس الحزب بيانه بالتأكيد على أن حزب الاتحاد يدعم بقوة كل التحركات المصرية في الساحة الإفريقية، ويؤمن بأن مصر قادرة على لعب دور فاعل كجسر للتنمية والتعاون داخل القارة، بما يرسّخ مكانتها كشريك موثوق به في مواجهة أزمات العصر.

المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد الاتحاد الإفريقي القارة السمراء قضايا التنمية والاستقرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

حديقة الحيوان

بعد طول انتظار.. وزير الزراعة يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ارشيفيه

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

زين الدين بلعيد

هل يصل الأسبوع المقبل؟.. حقيقة توقيع بلعيد لـ الأهلي 4 مواسم خلفا لـ داري

تيسير فهمي

تيسير فهمي: تعرضت للنصب من منتحلة شخصية شادية عبد الحميد.. خاص

ترشيحاتنا

جنود الاحتلال الإسرائيلي

إعلام إسرائيلي: عدد من الجنود القتلى سقطوا في حدث أمني بجباليا شمالي القطاع

صورة أرشيفية

كيف سيكون الرد الإيراني حال توقيع عقوبات عليها من دول أوروبا؟

صورة أرشيفية

نتائج المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس.. فيديو

بالصور

أحمد عزمي: شخصيتي فى “حرب الجبالي” تحمل رسالة مهمة.. ومغامرتى مع ركوب الموتوسيكل الأصعب خلال التصوير.. حوار

أحمد عزمي
أحمد عزمي
أحمد عزمي

أصحاب هذه الميزة في سياراتهم مهددون بالسجن في الصين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد