واشنطن: المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط يتوجه للمنطقة لدفع جهود التهدئة في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، أن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيغادر خلال الساعات المقبلة متوجها إلى المنطقة، في إطار مواصلة المساعي الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن ويتكوف يتحرك بالتنسيق مع فريق مختص من الخارجية، مشيرة إلى أن وزير الخارجية، روبيو، أبلغها شخصيا ببدء المهمة.

وأكدت المتحدثة أن واشنطن تسعى إلى التوصل لهدنة إنسانية تتضمن وقفا لإطلاق النار وإنشاء ممر آمن يسمح بإدخال المساعدات إلى القطاع، لافتة إلى أن هذا المقترح نال موافقة مبدئية من كلا الطرفين المعنيين.

وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الوفد الإسرائيلي تلقى تعليمات بالبقاء في العاصمة القطرية الدوحة، طالما أن هناك فرصا لتحقيق تقدم في المفاوضات الجارية مع الوسطاء.

من جهته، نقل موقع "والا" العبري عن مصادر مطلعة على سير المحادثات أن هناك مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل، وأن المفاوضات تسير نحو التوصل إلى اتفاق، في ظل تكتم رسمي على تفاصيل الصفقة المحتملة.