101 فلسطيني توفوا جراء الجوع خلال 30 يوما فقط

أكد الإعلامي شريف عامر، أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال مستمرًا، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية داخل القطاع، مشيرًا إلى أن الوضع تجاوز حدود التصور، خاصة مع تزايد أعداد الضحايا بسبب الجوع.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن 101 فلسطيني توفوا جراء الجوع خلال 30 يومًا فقط، من بينهم 80 طفلًا، لافتًا إلى أن يوم 20 يوليو وحده شهد استشهاد 79 مواطنًا أثناء محاولاتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية عبر ما وصفها بـ"ممرات الجوع ومصائد الجوعى".

وأشار عامر، إلى أن تقارير الأمم المتحدة أفادت باستشهاد 855 فلسطينيًا منذ 28 مايو، خلال بحثهم عن الطعام في طوابير الإغاثة، كما أكد أن عدد سكان غزة البالغ نحو 2 مليون نسمة، يعاني 100% منهم من سوء التغذية والجوع الكامل، وفقًا لبيانات المنظمة الدولية.