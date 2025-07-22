أيمن محسب: ما يشهده قطاع غزة من إبادة وتجويع يمثل مشهدا مخزيا للإنسانية

أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن ما تقوم به إسرائيل من حصار وتجويع وتدمير ممنهج يمثل جرائم حرب مكتملة الأركان، مشيرا إلى أن كل من يشارك أو يصمت عنها يعد شريك في هذه الجريمة.

وقال أيمن محسب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن ما يشهده قطاع غزة من إبادة وتجويع يمثل مشهدا مخزيا للإنسانية، مؤكداً أن المجتمع الدولي يقف عاجزا ولا يقوم بدوره فيما يحدث.

وتابع وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن البيان المصري كان واضحًا ومتوازنا، ويعبّر عن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية.