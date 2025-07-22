شهداء ومصابون في محيط مركز توزيع المساعدات شمال مدينة رفح جنوبي غزة

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بارتقاء شهيدان وأكثر من 20 مصابا في محيط مركز توزيع المساعدات شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وفي وقت سابق، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء تصاعد العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة دير البلح بقطاع غزة، محذرا من أن أوامر التهجير والهجمات المتواصلة "فاقمت معاناة السكان، لا سيما أولئك الذين يعانون بالفعل من الجوع الحاد ونقص الإمدادات الأساسية".

وقال المفوض في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "إن العملية الإسرائيلية الجارية تهدد بمزيد من القتلى المدنيين وتلحق دمارًا واسعًا بالبنية التحتية الحيوية"، مؤكدا أن تكرار استهداف المناطق المأهولة بالسكان يضاعف الكارثة الإنسانية القائمة.

وأشار إلى أن تهجير الفلسطينين قسرا من مناطقهم تحت الاحتلال يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، مطالبًا إسرائيل بـ"الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، بما يشمل ضمان توفير الغذاء والمستلزمات الطبية للسكان المدنيين".