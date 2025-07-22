نتنياهو: أهداف الحرب في غزة لم تتغير

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن أهداف الحرب في غزة لم تتغير، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أدان البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ، تحويل الاحتلال قطاع غزة إلى منطقة مجاعة،

وأكد البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية، أن استخدام الاحتلال التجويع كسلاح حرب صورة من صور الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية:" على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف العدوان والاعتراف بالكارثة والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة".