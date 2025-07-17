شريف عامر: العلاقات المصرية السعودية واضحة لكل ذي عينين

علق الإعلامي شريف عامر، على بيان وزراء خارجية مصر والسعودية عقب اجتماعها اليوم في العلمين قائلا: "البيان يبدأ بشكل ثنائي يتكلم عن طبيعة العلاقات بين البلدين وبعدين لا يتوقف عند شأن عربي معين وكل الملفات شديدة الاشتعال".

البيان المصري السعودي

وأوضح شريف عامر، خلال تعليقه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن البيان المصري السعودي وكأنه يقول بشكل مباشر "لكل ذي عينين إما أنك تقرأ العلامات أو المعلومات أو تتخلى عن عينيك وبصرك وتحاول التمسك بجزء معين في تصور بعيد عن الدقة".

وتابع: "البيان المصري السعودي يقول لكل ذي عينين إما أنك تقرأ العلامات أو تتخلى عن عينيك وتفضل ماسك في جزء معين في تصور بعيد عن الدقة والبيان يؤكد عمق العلاقة الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين"، مشيرا إلى أن البيان بمثابة توضيح لطبيعة العلاقات المصرية السعودية ولا يتطرق لملف عربي واحد بعينه.

واستكمل في تعليقه: "أي مواطن مصري أو سعودي هيبص على دائرة العلاقات في تاريخ حياته وعائلته هيلاقي عند السعودي علاقة مع مصري وعند المصري علاقة مع سعودي، وفي ناس حابسه نفسها في مساحة معينة وكثرة الكلام معاهم مش هيجيب نتيجة".