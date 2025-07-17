يعطونا الأمل للخروج من الأزمات .. مصطفى بكري: مصر والسعودية جناجا الأمة العربية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر والمملكة العربية السعودية قوة واحدة مهما حاول البعض زراعة الفتنة، مشيرا إلى أن الدولتين هما جناجي الأمة العربية.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحكمة لدى القيادة السياسية في مصر والسعودية تعطي الأمل للخروج من الأزمة، والتوجه الواضح نحو حماية الأمن القومي العربي



وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الموقف المصري الرافض للتنازلات، سواء بشأن القضية الفلسطينية أو الوجود العسكري الأجنبي أو تمرير السفن مجانًا في قناة السويس، أغضب قوى كبرى تسعى الآن لإضعاف الداخل المصري بشتى الوسائل.